Trofeo Mau Ovunque: weekend di calcio e ricordi a Pisa Ovest

La 24° edizione del Trofeo Mau Ovunque si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno sul campo sportivo del Pisa Ovest, in via Livornese a Porta a Mare. Sabato 7, a partire dalle 18, si sfideranno con la formula del ‘5+1’ gruppi della curva e tifoserie gemellate (Sturm Graz, Viareggio). Alle 21 è in programma la partita delle vecchie glorie nerazzurre (tra gli altri interverranno: Scuglia, Bettini, Masucci, Andreotti, Argentesi, Cagnale, Frati, Dolcetti, Baroni, Arrighini, Lorenzini, Colombini, Pisano, Niccolini, Francesconi, Malasoma, Cecconi, Pesenti, Cani, Buzzegoli, Cavallo, Belluomini).

La domenica, alle 18, sono in programma le semifinali. Alle 19 altro appuntamento imperdibile e di gran significato come la partita dei bimbi che anticiperà la finalissima e poi la premiazione.

Entrambe le sere: birra alla spina, zuppa, brace e vino, porchetta, materiale dedicato, mostra sul tifo nerazzurro e altre sorprese. L’intento, come ogni volta, è quello di ricordare Maurizio Alberti riunendo tutti i tifosi nerazzurri e i tanti amici, con serate di grande partecipazione e condivisione.