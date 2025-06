"La discarica di Ecofor doveva essere già chiusa"

La giunta della Regione Toscana ha autorizzato un ulteriore ampliamento della discarica di Gello di Pontedera per i rifiuti speciali, la discarica di proprietà di Ecofor Service doveva essere chiusa da 25 anni e invece è rimasta in funzione ed ampliata più volte e continua a impattare sugli abitati di Latignano nel comune di Cascina, Pardossi in quello di Pontedera e Lavaiano nel comune di Casciana Terme-Lari.

Il Psi dell’area pisana e in particolare quello di Cascina Terme Lari non ci sta e ricorda che in occasione dell’ampliamento 2021 il Comune cascianese "negoziò una convenzione che riconosceva in virtù della vicinanza agli impianti di smaltimento del centro abitato di Lavaiano un’indennità di disagio ambientale di 546 mila euro e la realizzazione di fasce di alberazione come filtro visivo dell’ impianto, con l’obiettivo di migliorare l’inserimento paesaggistico della frazione il tutto a carico di Ecofor: oggi a pochi mesi dalle elezioni regionali del 2025 la giunta regionale ha approvato all’unanimità senza coinvolgere le istituzioni locali un altro lotto per complessivi 3,3 milioni di tonnellate, con un ulteriore utilizzo dell’area di deposito sul comune larigiano fino al 2047 nulla riconoscendo alle comunità".

Da qui la richiesta dei socialisti "ai consiglieri regionali eletti nel collegio provinciale l’impegno immediato ad attualizzare le convenzioni stipulate, con Ecofor Service e Regione Toscana per interventi di mitigazione e di compensazione del maggiore disagio ambientale in considerazione dell’aumento notevole di valore dell’azienda beneficiata dall’ampliamento deliberato a Firenze per superare lo stato di emergenza nel settore del trattamento dei rifiuti".