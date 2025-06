Filippo Inzaghi: trattativa in corso tra Pisa e Palermo per la risoluzione del contratto

Di Lorenzo Vero

Attendiamo ancora. Sembrava potesse arrivare nella giornata di ieri l’ufficializzazione della risoluzione del contratto di Filippo Inzaghi con il Pisa e la conseguente firma con il Palermo, invece ancora niente. Prosegue la trattativa tra le due società, certamente più a lungo di quanto previsto, forse anche dallo stesso tecnico, tornato in Toscana a inizio settimana dopo aver assistito a Monaco di Baviera alla sconfitta del fratello in Champions League, che in minor tempo ha terminato la propria storia quadriennale con l’Inter e firmato per l’Al Hilal. Ma sono situazioni totalmente diverse. Il Pisa non si accontenterà di situazioni non gradite, questa la linea societaria che si sta mantenendo fedele anche in questo momento.

Con i rosanero negli scorsi giorni sono emerse delle problematiche relative alla natura della contropartita tecnica. D’altronde il Pisa non può cedere in rosanero con prestito con obbligo di riscatto un giocatore che può contribuire attivamente alla stagione in Serie A, o che ha un mercato che potrebbe permettere alla società di monetizzare subito, piuttosto che tra dodici mesi.

Tutto ciò, senza dubbio, ha fatto sì che il cantiere del Pisa sia più aperto che mai, a un giorno dalla presentazione dei calendari del campionato. Non che la squadra dovesse essere già pronta, era utopistico, ma certamente, data la promozione ottenuta un mese e un giorno fa, ci si poteva auspicare di essere più avanti in una ipotetica tabella di marcia. Nulla di cui disperare, come non mai quest’anno ci troviamo con tante squadre senza allenatore. E allora, lavori in corso. Passiamo alle suggestioni riguardo il tema allenatore: nella giornata di ieri Nicola ha ufficializzato la propria separazione con il Cagliari. Specialista in salvezze e dall’enorme esperienza in Serie A, il suo profilo rispetterebbe in pieno ciò di cui ha bisogno il club per il primo campionato al ritorno in massima serie. Da quanto appreso, la destinazione nerazzurra potrebbe essere gradita, dato il rispetto soprattutto verso la serietà della società.

Con Zanetti oramai defilato, rimane Vanoli. Seppur negli ultimi giorni l’allenatore sia sembrato irraggiungibile, l’addio al Torino, dove arriverà Baroni, lo lascia libero. Chissà se gradisce un anno sabbatico, perché ormai i casting vanno definendosi. Difficile che prenda il posto proprio di Nicola a Cagliari, dove dovrebbe essere promosso Pisacane. Pirlo, che è stato contattato dalla società, sembra restare in fondo alla lista. Ma resta un’incognita. Infine, rimanendo sugli allenatori liberi e seguiti, resta Alberto Gilardino, dato che Firenze è sempre più pronta al ritorno di Stefano Pioli.