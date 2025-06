Esce di strada con la macchina, automobilista intrappolato nelle lamiere

Orbetello, 2 giugno 2025 – Un uomo è rimasto ferito nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno dopo essere uscito di strada con la propria auto lungo la strada provinciale Capalbio–Marsiliana, nel comune di Orbetello.

Il veicolo è finito fuori carreggiata per cause ancora da accertare. A liberare il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, intervenuti sul posto per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

L’uomo, residente nella frazione di San Donato, è stato estratto dal mezzo e affidato ai sanitari della Croce Rossa Italiana, che lo hanno trasportato in ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Porto Santo Stefano, incaricati di chiarire la dinamica dell’incidente.