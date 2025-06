’Mano-Mano Piazza’, così i liceali ridisegnano gli spazi urbani

Oggi il Parco Lino Parri di Barbanella sarà il palcoscenico della giornata conclusiva di ’Mano-Mano Piazza’, progetto innovativo che ha visto gli studenti dell’indirizzo Architettura del Liceo Artistico ’Bianciardi’ trasformarsi in progettisti urbani.

Questa iniziativa, promossa da PromoCultura con il sostegno della Fondazione Cr Firenze, e in collaborazione con il Museo Archeologico della Maremma e la Fondazione Grosseto Cultura, è un esempio brillante di come l’educazione civica e la valorizzazione del patrimonio possono confluire in azioni concrete di rigenerazione urbana e partecipazione attiva.

La giornata prenderà il via alle 10 quando gli studenti della classe III A sveleranno le loro proposte per la riqualificazione del Parco. Studentesse e studenti, sotto la guida dei docenti di Discipline Progettuali Architettura e Laboratorio di Architettura Francesca Amore e Francesca Scaglione, hanno applicato le loro competenze di progettazione urbana direttamente sul campo, dimostrando una visione fresca e un approccio pratico alle sfide del territorio.

Nel pomeriggio, alle 18.30, il direttore Luca Giannini guiderà il pubblico in un racconto del Museo archeologico con ’Il Maam in Piazza... a Barbanella’, illustrando percorsi e prospettive future di questa importante istituzione culturale grossetana. La giornata si concluderà con un aperitivo, momento conviviale per celebrare i successi, condividere idee e rafforzare i legami comunitari.

"Il progetto ’Mano-Mano Piazza’ – si spiega dalla scuola – si distingue per il suo approccio innovativo, poiché gli studenti non sono stati semplici spettatori, ma progettisti attivi, impegnati nella mappatura dei bisogni e delle potenzialità del territorio. Hanno coinvolto residenti e artisti in un processo di co-progettazione che ha messo al centro la comunità, dimostrando un forte senso di appartenenza e responsabilità".