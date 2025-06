Strino e ’Cocco’ Cantini in concerto

E’ stato anticipato alle 20.30 (anziché alle 21) l’inizio dello spettacolo di oggi in programma nella sede del reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica. La serata chiude il cartellone stagionale del festival ’La Voce di ogni strumento’ e prenderà il via con l’esibizione del quartetto “The sound of today” con i giovani musicisti Gabriele Milani (tromba), Emanuele Ferrone (pianoforte), Luca Tonini (contrabbasso) e Alessandro Chiavoni (batteria), prima di ascoltare il concerto di Eleonora Strino (nella foto) alla chitarra e Stefano ’Cocco’ Cantini al sassofono.

La serata sarà dedicata all’associazione Skeep.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerto-jazz-maestri-e-giovani-talenti/251202 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma, a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad. I biglietti saranno in vendita anche in sede di concerto dalle 19.30.

Eleonora Strino è riconosciuta dalla critica come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama jazz internazionale. Stefano ’Cocco’ Cantini dai primi anni ‘70 suona con numerose formazioni jazz, eseguendo concerti e registrando dischi con importanti case discografiche.