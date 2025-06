Malore fatale in bici, muore a 53 anni davanti alla moglie

Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 1 giugno 2025 - Si sente male e muore. Dramma in strada a Castelnuovo Val di Cecina. È successo intorno alle 13. La vittima è un uomo di 53 anni.

In base alle prime informazioni ricevute dal 118, l'uomo era in bici insieme alla moglie. All'improvviso avrebbe accusato un malore e si è accasciato a terra. La moglie ha immediatamente lanciato l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118. È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso vista la gravità della situazione. Tuttavia, nonostante i tentativi dei soccorritori intervenuti, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Ne è stato constatato il decesso in seguito all'arresto cardiaco.