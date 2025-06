Altre multe per abbandono di rifiuti

Il pressing è senza sosta. Non si fermano i controlli da parte della polizia municipale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Negli ultimi giorni sono state effettuate due sanzioni per altrettanti casi di illecito accertati. In un caso – da quanto viene spiegato – una persona residente in un altro comune è stata sorpresa dagli agenti a conferire l’immondizia nei cassonetti nel territorio comunale di Terricciola.

Un’altra persona residente in un comune limitrofo ha abbandonato sacchi di rifiuti all’esterno di un cassonetto sul territorio comunale di Terricciola, ed è stata individuata e sanzionata dalle forze dell’ordine. Il sindaco è chiarissimo: "Nessuna tolleranza contro gli incivili". "L’amministrazione dal primo giorno di insediamento - spiega Matteo Arcenni - ha dichiarato guerra a chi non rispetta l’ambiente e continuerà nella solita direzione fin quando sarà necessario. Di recente i controlli sono stati potenziati perché, con l’arrivo della bella stagione, i casi di abbandono statisticamente aumentano. E noi non ci facciamo trovare impreparati. Grazie alla Polizia municipale e al comandante Michele Stefanelli per lo straordinario lavoro quotidiano svolto al servizio della collettività e in particolare dei cittadini che rispettano le regole".

C. B.