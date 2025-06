Il teatro del Montale. A misura degli studenti

PONTEDERACinque anni di teatro al liceo Montale di Pontedera. Compie cinque anni il laboratorio teatrale della scuola Secondaria di secondo grado diretta dalla professoressa Lucia Orsini. Laboratorio teatrale curato e diretto dalla professoressa Luisa Filippi che celebra questo importante traguardo con la produzione di due nuovi spettacoli rappresentati in questi giorni: "Allontanarsi dal centro", realizzato dagli studenti attualmente iscritti, e "Il ritratto", portato in scena dalla compagnia degli ex studenti del Montale. "Un doppio appuntamento che testimonia la continuità e la vitalità di un’esperienza formativa divenuta ormai parte integrante dell’identità della scuola – si legge in una nota del liceo Montale – Nato con un intento fortemente inclusivo, il laboratorio si distingue per un approccio originale alla scrittura scenica". "I testi vengono scritti su misura, cuciti addosso a ogni ragazzo, valorizzandone caratteristiche, sensibilità e attitudini", spiega la professoressa Luisa Filippi, regista e drammaturga. Gli spettacoli di quest’anno affrontano tematiche di grande attualità, come il rapporto con la tecnologia, il bullismo e i disturbi dell’alimentazione. "Il teatro – aggiunge la professoressa Simona Landini, tutor del laboratorio – diventa così uno spazio sicuro in cui i ragazzi possono esprimersi, raccontarsi e riflettere insieme su ciò che vivono". Entusiasta la dirigente scolastica Lucia Orsini, presente alla serata conclusiva al teatro dell’oratorio San Luigi di Pontedera. "Cinque anni di laboratori e spettacoli rappresentano un segno di maturità per questa attività, che ha saputo radicarsi nel nostro liceo e che contribuisce in modo significativo a costruire percorsi di accoglienza e inclusione – commenta Orsini – Il laboratorio teatrale del Montale si conferma così non solo come spazio artistico, ma anche come luogo di crescita personale e collettiva, capace di dare voce alle emozioni, alle fragilità e alle domande più autentiche dell’adolescenza".