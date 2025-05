Dramma in casa: cade dal terrazzo, muore a 68 anni

Donoratico (Livorno), 31 maggio 2025 – Un giorno di riposo che si trasforma in tragedia. A Donoratico, provincia di Livorno, un uomo di 68 anni è morto dopo essere caduto accidentalmente dal terrazzo di casa da un’altezza di circa 3-4 metri. È successo intorno alle 17 di oggi, sabato 31 maggio.

Lanciato l’allarme al 112, sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118. Non appena giunti sul posto, i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma per il 68enne non c’è stato nulla da fare. E i volontari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.