Noto imprenditore muore travolto da un’auto

Montecastrilli (Terni), 31 maggio 2025 – Un giro in bicicletta che si è trasformato in tragedia. Un noto imprenditore nel settore aerospaziale e della robotica, Pietro Lapiana, 70 anni, residente a Sismano frazione di Avigliano, è morto nel tardo pomeriggio di venerdì 30 maggio in un incidente stradale. L’uomo è stato travolto da un’auto vicino a Montecastrilli, in località Fornaci, mentre percorreva in bicicletta la via Amerina.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il veicolo, un fuoristrada, andava nella stessa direzione di Lapiana. L’imprenditore è stato tamponato all’uscita da una curva e sbalzato dal mezzo a due ruote. Lapiana è quindi caduto battendo in modo molto violento la testa.

L’automobilista, un 79enne pensionato di Montecastreilli, sempre in base alle prime ipotesi, sarebbe rimasto abbagliato da un riflesso del sole sul parabrezza e non avrebbe visto il ciclista.

Pietro Lapiana era il fondatore e presidente della Eurolink Systems, azienda nel settore dell’aerospazio e della robotica con sede a Roma.

La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ed è stata disposta l’autopsia.