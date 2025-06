Schianto con la moto. Muore Domenico Merli folignate di 63 anni

di Chiara MarinelliMACERATAAncora sangue sulle strade del maceratese, a poco meno di ventiquattro ore di distanza dal precedente incidente ieri è morto un altro motociclista. E c’è una nuova vittima umbra. Il tragico incidente è avvenuto a Pieve Torina, lungo la strada provinciale 209, all’altezza dell’incrocio per la frazione Appennino, non lontano dal punto dove sabato all’ora di pranzo ha perso la vita un 70enne. Questa volta la vittima è un uomo di 63 anni di Foligno, Domenico Merli, che è morto sul colpo. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto si sono scontrate. Al volante dell’auto, una Volkswagen Turan, si trovava un 70enne di Ancona, mentre in sella alla moto, una Bmw Gran Turismo, il 63enne di Foligno, probabilmente partito per una gita domenicale nella zona vicina all’altopiano di Colfiorito. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Camerino.

Ma per il motociclista folignate, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi: il 63enne, infatti, è rimasto a terra, senza vita, a cause della lesioni gravissime riportate in seguito all’impatto. L’uomo è morto sul colpo. Al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino per accertamenti è finito il 70enne che, da solo, si trovava nell’auto. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi. Il tratto di strada, la provinciale, è rimasta chiusa al traffico mentre erano in corso le operazioni di soccorso e i rilevi. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Camerino per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarirne le cause.