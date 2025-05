Sbanda con l’auto mentre va a scuola e uccide un passante. Chi era la vittima

Cortona, 27 maggio 2025 – Si chiamava Edmond Gjoci, aveva 39 anni e viveva In Umbria, a Tuoro sul Trasimeno, l’uomo che questa mattina è stato travolto e ucciso da un’auto sulla Sr71. Faceva il giardiniere e come ogni mattina era andato al lavoro. A Riccio, una piccola frazione nel comune di Cortona, a confine con Castiglione del Lago, stava aspettando un passaggio: non aveva la patente e li si era fatto lasciare da un amico: una Lancia Y lo ha investito e ucciso senza lasciargli scampo.

Alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 19 anni, studente all’ultimo anno delle superiori, che da Terontola era diretto verso Cortona. Stava andando in classe come faceva ogni mattina. A un certo punto ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora tutte da chiarire e su cui i carabinieri della compagnia di Cortona guidati dal comandante Antonio de Santis stanno indagando. L’auto ha sbandato, ha attraversato la carreggiata e ha colpito Edmond, che camminava sul bordo opposto e non si è praticamente accorto di nulla. Non c’è stato scampo per il giovane albanese, padre di una figlia piccola.

L’impatto è stato violentissimo. I soccorsi del 118 sono arrivati subito, anche con l’elisoccorso Pegaso, pronto a trasferirlo all’ospedale delle Scotte o di Careggi, ma ogni tentativo è stato inutile: Edmond è morto sul colpo. Vani i tentativi del massaggio cardiaco, per lui non c’era già più niente da fare.

Il guidatore, come da prassi, è stato anche sottoposto a test per rilevare l’eventuale positività ad alcol e stupefacenti, ma al momento non sono stati resi noti i risultati. La strada, negli anni, è diventata tristemente nota per l’alto numero di incidenti che l’hanno caratterizzata, molti con esito fatale. Sia la macchina che il cellulare del 19enne sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri che indagano sulla dinamica.