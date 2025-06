Incidente sulla FiPiLi a Lastra a Signa, traffico in tilt

Lastra a Signa (Firenze), 1 giugno 2025 – Una giornata complicata fin dal mattino su strade e autostrade toscane, che nemmeno in serata ha trovato pace. L’ultimo di una lunga serie di incidenti si è verificato tra le 20,30 e le 21 sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, all’altezza dello svincolo di Lastra a Signa in direzione di Pisa-Livorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze inviate dalla centrale del 118. Traffico bloccato e disagi anche in senso opposto per i curiosi.

Stamani si erano verificati altri due incidenti: alle 9 nel tratto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli, al km 25+100, un sinistro che ha causato fino a 4 chilometri di coda. Poi un altro, un tamponamento, tra Empoli Est ed Empoli Ovest al km 27+600, per il quale si sono fermati 2 chilometri di coda. Dopo le 9 c’è un stato un altro incidente nel tratto tra Montopoli e Pontedera che ha causato notevoli rallentamenti. Altri 3 chilometri di coda, stavolta per lavori e non per incidenti, tra Lavoria e Collesalvetti, sempre in direzione mare. Tra gli incidenti e il serpentone di auto dirette al mare, una domenica bestiale.