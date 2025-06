Cartelli in Borgo San Lorenzo contro il gioco delle tre campanelle: "Fate particolare attenzione"

In Borgo San Lorenzo, residenti, commercianti e proprietari di B&B sono così espasperati dall’invasione dei giocatori delle tre campanelle che hanno deciso di passare al contrattacco. Dopo aver affisso decine di manifesti sui muri della strada – "che venivano continuamente strappati" – per mettere in guardia le migliaia di turisti (sprovveduti) che ogni giorno la attraversano, le oltre cinquanta attività e i pochi abitanti, hanno deciso di realizzare alcuni cartelli, in italiano e inglese, che hanno posizionato all’inzio, a metà e alla fine del Borgo. "Stai Attento!!! Non cadere nella trappola delle tre campanelle – si legge – Il gioco è una truffa!!! Per favore non farti ingannare!!!". E sembra che l’idea stia funzionando. "Quei balordi finalmente sono scomparsi, anche se a dire il vero si sono semplicemente spostati all’esterno della chiesa di Santa Maria Maggiore, nelle stradine attorno a Palazzo Vecchio e perfino su Ponte Vecchio – racconta Rasa Romiti del negozio Il Papiro – Quella dei giocatori delle tre campanelle è una vera e propria piaga. Grazie ai nostri cartelli ora la gente ci sta attenta ma fino a qualche settimana fa c’erano stranieri che perdevano centinaia di euro. Se quei truffatori sono andati via da Borgo San Lorenzo lo dobbiamo anche una presenza massiccia di agenti della Municipale che ora passano continuamente sia in divisa che in borghese".

A oggi, polizia, carabinieri e Municipale, hanno pizzicati diversi gruppi che operano nel centro di Firenze. Decine gli ordini di allontanamento così come sono più di 100 le multe da 400 euro suddivise tra gli organizzatori della truffa e i loro complici. A fine gennaio 2025 è scaduta la proroga dell’amministrazione Funaro all’ordinanza che vieta in città il gioco delle tre campanelle o delle tre carte, ma non è escluso che la sindaca, sentito anche l’assessore alla Sicurezza e il comandante dei vigili, possa firmare un nuovo atto, dato che il fenomeno è ancora molto presente nell’area Unesco. Intanto, come raccontato anche da La Nazione, ora i truffatori delle tre carte si sono spostati sulla terrazza di Firenze, al Piazzale Michelangelo dove, ahinoi, continuano a gabbare turisti sprovveduti.

AnPassan