Salute e anziani, a Firenze i corsi 'Afa'

Firenze, 4 giugno 2025 – A Firenze i corsi Afa (Attività fisica adattata) vanno avanti. Il programma di attività fisica dedicato alla popolazione adulta e anziana per prevenire i danni legati alla sedentarietà continua anche nei mesi di giugno e luglio in palestre e piscine, centri sportivi e di socializzazione, dislocati in tutti i quartieri. Con una novità: si aggiunge alle opportunità esistenti la possibilità di svolgere corsi alla piscina delle Pavoniere. “Si tratta di un’opportunità preziosa per soggetti più a rischio come gli anziani. Siamo impegnati sulla promozione di corretti stili di vita e il movimento rappresenta senza dubbio una delle azioni cruciali. È molto importante che nei mesi estivi resti attiva questa possibilità, sia per i benefici innegabili sulla salute sia per contrastare il rischio solitudine che in questo periodo è concreto, soprattutto per le persone più anziane”, spiega l’assessore al welfare e presidente Società della salute di Firenze Nicola Paulesu.

I corsi Afa sono promossi dalla Regione Toscana in collaborazione con l’azienda Usl Toscana Centro e le Società della salute/zone- distretto, in cui si eseguono specifici programmi di esercizi elaborati e verificati dall’Azienda sanitaria stessa. I corsi sono condotti da istruttori laureati in scienze motorie e/o fisioterapia e sono di diverse tipologie: Afa A rivolta a persone con artrosi, osteoporosi, ovvero patologie che migliorano con il movimento; Afa B per la prevenzione delle cadute, rivolta ad anziani che presentano un alto rischio di caduta e tramite questo percorso possono migliorare l’equilibrio ed evitare fratture vertebrali, di polso o di femore; Afa C rivolta a persone con patologie croniche, con limitazioni funzionali legate ad esempio a esiti di ictus e Parkinson; Afa fibromialgia, dedicata alle persone con fibromialgia.

In città durante l’anno vengono attivati oltre 200 corsi Afa dislocati in tutti i Quartieri, in piscine, palestre, centri sportivi e luoghi di socializzazione in generale come centri anziani o circoli.

Per accedere ai corsi si può telefonare al numero unico dell’Azienda Usl Toscana Centro 055545454 – opzionare tasto 2 - dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 18,30 e il sabato e i prefestivi dalle 7,45 alle 12,30, rivolgersi alle farmacie aderenti con servizio di prenotazione CUP, recarsi ai presidi sanitari dove sono presenti i punti Cup. Lasciando i propri dati il cittadino sarà richiamato dal fisioterapista del servizio territoriale per una breve valutazione funzionale gratuita finalizzata all’inserimento nel corso Afa più adatto. L’elenco dei corsi è sempre disponibile sul sito della Azienda Usl Toscana Centro e della Società della salute di Firenze.