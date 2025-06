Edilizia residenziale pubblica, la Toscana stanzia 1 milione di euro per i Comuni

Firenze, 4 giugno 2025 - Un bando da un milione di euro destinato ai Comuni toscani per acquisire immobili da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica (Erp) e di edilizia residenziale sociale (Ers) nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali. Lo ha approvato la giunta toscana su proposta dell'assessore regionale alle politiche della casa Serena Spinelli. Soggetti beneficiari saranno i Comuni nel cui territorio sono localizzati gli immobili. Il contributo, si spiega in una nota, è concesso, attraverso la modalità operativa "a sportello". Pertanto le richieste di contributo, nel rispetto dei requisiti, dei termini e condizioni fissati nell'avviso pubblico saranno finanziate tenendo conto dell'ordine di arrivo delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. il contributo sarà provvisoriamente determinato nella misura del 70% del prezzo di acquisto. "E' una tipologia di azione innovativa - sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani - uno strumento in più per affrontare l'emergenza casa e dare risposte concrete" "Si tratta - osserva Spinelli - di una tipologia di intervento pensata per favorire gli enti locali nella partecipazione a procedure che arrivano a seguito di fallimenti, come ad esempio le aste giudiziarie, e quindi nell'acquisizione di immobili che consentano di ampliare il patrimonio di alloggi pubblici". "Crediamo che risponda a una esigenza sentita dai Comuni - aggiunge -, dando degli strumenti e delle possibilità in più. Alla crisi abitativa rispondiamo mettendo in atto tutte le risorse e le modalità possibili, a fronte del disimpegno nazionale. Il tema del diritto alla casa è infatti sempre più pressante e dobbiamo mettere insieme e condividere con i Comuni e i soggetti gestori tutte le soluzioni possibili". Nel dettaglio, si legge nel bando, gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9. Gli alloggi destinati all'ERP devono corrispondere ad un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato costituito da almeno 4 alloggi, gestibile autonomamente senza gravami condominiali e quindi con autonomia funzionale rispetto all’uso delle parti comuni. Le proposte devono essere trasmesse a mezzo pec alla casella istituzionale [email protected]. Il termine ultimo per la trasmissione delle proposte e di tutta la relativa documentazione è il 30 novembre 2025.