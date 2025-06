Concertone gratuito con la Cgil

Musica per il ’sì’ in Oltrarno. Dopo il successo del concertone in piazza all’Isolotto – dove si sono esibiti tra gli altri Piero Pulù, la Bandabardó, Bobo Rondelli e Peppe Voltarelli – la Cgil fa il bis. Stavolta l’appuntamento è per domani dalle 18 in piazza del Carmine con ingresso libero (e diretta su Controradio). "Facciamo il bis con un concerto connotato sul mondo della musica giovanile a chiusura della campagna per per sostenere i 5 Sì al referendum sul lavoro e la cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Con tutti i soggetti del comitato promotore, abbiamo portato avanti una campagna elettorale importante, costruita dal basso, casa per casa, piazza per piazza, luogo di lavoro per luogo di lavoro" dichiara Bernardo Marasco, segretario generale della Cgil Firenze.

Sul palco si alterneranno Giancane, Cisco Bellotti ex Modena City Ramblers (nella foto), Sarabamba dj set, Lamante, Bianco, Giulia Mei, Erio, SINedades, Suvari, Acquachiara e The Cleopatras. Interverrà anche Saverio Tommasi. "Adesso si avvicina il momento di andare a votare. Invitiamo tutte e tutti a recarsi alle urne: la partecipazione è un diritto, ma anche un dovere democratico, checché ne dicano certi esponenti di governo che invitano vergognosamente all’astensionismo. I referendum sono uno strumento potente per cambiare davvero le cose, e non possiamo permetterci di restare a guardare" conclude Marasco.