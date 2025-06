Arezzo, 1 giugno 2025 – Concerto Cortona Comics, un successo Terza edizione con Ghali, The Night Skinny, Lorenzza e i deejay

Un ringraziamento a tutti gli addetti ai lavori che hanno permesso l’organizzazione della terza edizione del concerto di Cortona Comics a partire da Cortona Sviluppo e quindi al partner artistico Mengo Music Fest. Sono stati oltre 4mila gli ingressi, con afflusso di persone anche oltre la mezzanotte. Un ringraziamento a coloro che hanno garantito lo svolgimento della serata, quindi al personale sanitario, del mondo del volontariato, del comparto sicurezza e delle forze dell’ordine. In particolare un grande impegno da parte della Polizia municipale che ha gestito anche le variazioni al traffico per garantire l’afflusso di pubblico allo stadio e la mobilità locale. Tantissimi giovani hanno scelto di trascorrere la serata al concerto di Cortona Comics, in un clima speciale che solo la musica riesce a offrire. Complimenti agli artisti, a Lorenzza e The Night Skinny per le rispettive performance, a Ghali in particolare, anche per la sua disponibilità a incontrare i giovani nell’area Comics al mattino. Visibile la sua emozione per il primo concerto del tour estivo qui Cortona. Un ringraziamento a tutti i deejay che si sono alternati alla consolle, completando la festa. Cortona Comics prosegue fino al 2 giugno, il programma completo su www.cortonacomics.it