Quando le Valli fanno coro. Il sogno musicale di 150 giovani. Così la terra suona all’unisono

Sboccia "Tre Valli in musica" tra le terre antiche e di meraviglia di tre Valli, la Valdera, la Valdicecina e la Valdelsa: un progetto nato dalla spinta di Patrizia Frati della Pro Loco di Casole d’Elsa e che promette di portare energia, creatività e partecipazione tra i giovani e le comunità locali. Coinvolti 17 Comuni (per la Valdera e la Valdicecina, Pontedera, Chianni, Volterra, Pomarance, Lajatico, Montecatini Valdicecina e Terricciola) con la sinfonia delle 15 Pro Loco dei tre territori. Un’idea pilota in Toscana presentata ieri a Volterra che abbraccia 150 giovani, con scuole, associazioni e accademie musicali, scuole di danza, l’istituto superiore Carducci del colle etrusco.

L’obiettivo? Rinforzare il senso di appartenenza e coinvolgere i giovani attraverso la musica, un linguaggio universale capace di unire e ispirare. Per farlo, le Pro Loco delle Tre Valli, insieme ai territori di Valdera, Valdicecina e Valdelsa, hanno deciso di organizzare un grande evento musicale fissato al 13 settembre in un luogo iconico: il Teatro del Silenzio a Lajatico, il tempio della musica consacrato dal Maestro Andrea Bocelli. Un contesto magico, perfetto per valorizzare il talento di tanti ragazzi e ragazze desiderosi di dimostrare il proprio valore.

Ma il progetto non si ferma alla musica: coinvolgerà anche arti figurative, moda e danza, creando un’occasione unica di confronto e crescita per i giovani artisti locali. È un’iniziativa pensata con l’obiettivo di mostrare come tre territori vasti e uniti, da Gambassi Terme in provincia di Firenze fino a Lajatico, possono offrire opportunità di bellezza per tre Valli che sono un patrimonio da custodire e valorizzare.

Il progetto ha già ricevuto il sostegno di molte istituzioni e associazioni, tra cui i Comuni delle Tre Valli, che hanno offerto il loro patrocinio, e partner come la famiglia Thomeos della Cantina di MonteRosola di Volterra, che ha accolto i primi incontri di pianificazione. "Un ringraziamento speciale - spiegano le Pro Loco - va anche a professionisti come l’architetto Paolo Prati, la cantante e coordinatrice artistica Monica Docci e a tutte le realtà coinvolte, tra cui l’Unpli, il Teatro del Silenzio e le amministrazioni comunali".

Il progetto ha il supporto del bando GiovaniSì della Regione Toscana, vinto con Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e Cesvot Pisa. Sabato 13 settembre, dunque, il Teatro del Silenzio sarà la quinta per un pomeriggio e una serata all’insegna di musica, danza, moda e arte. Un’occasione per stringere nuovi legami tra giovani e comunità con il concerto di 150 studenti.