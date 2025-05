Non risponde al telefono, il figlio lo trova in casa senza vita. Muore a 59 anni

Empoli, 31 maggio 2025 – Lutto a Empoli per la scomparsa di Marco Vezzi, 59 anni, molto conosciuto in città per la sua passione per il calcio e per la vicinanza all’Empoli. Da sempre faceva parte dei Desperados, il principale gruppo organizzato della Maratona, e difficilmente si perdeva una gara degli azzurri.

Il corpo senza vita è stato trovato all’interno della sua abitazione dal figlio, allarmato perchè il padre non rispondeva al telefono. Ua tragedia che getta nello sconforto gli amici di una vita e tutte le persone che lo conoscevano bene. La causa della morte è quasi certamente riconducibile ad un malore improvviso.