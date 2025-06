Notte brava in spiaggia. Danni e vandalismi in diversi bagni

Viareggio, 2 giugno 2025 – Ombrelloni divelti, sdraio rovesciate, danni dove era possibile farli. L’estate è appena iniziata, ma nella notte fra sabato e domenica i soliti balordi sono entrati in azione. Colpito il bagno Aurora sulla Terrazza della Repubblica e una serie di bagni fra il molo e piazza Mazzini. A denunciare per primo quanto accaduto la scorsa notte è stato il titolare del bagno Aurora Rodolfo Martinelli su facebook.

Il popolare Foffo non si è limitato a mostrare le fotografie di come ha trovato la spiaggia ieri mattina all’ora di apertura, ma ha pure postato un video dove si vedono quattro ragazzi, tutti giovanissimi, entrare all’interno del bagno. Fra l’altro si vede nitidamente che uno di loro prende un sacchetto dell’immondizia, lo apre e lascia cadere il sudicio per terra.

Stessa situazione se non peggiore nel tratto di spiaggia fra il molo e piazza Mazzini dove l’orda barbarica di teppistelli fuori controllo hanno distrutto tende e sdraio, spezzato manici di ombrelloni, divelte le passerelle. I giovani sono fuggiti via all’arrivo della polizia che indaga adesso su quanto accaduto. Ovviamente tutti i bagni sono stati risistemati ieri mattina prima dell’arrivo dei turisti.