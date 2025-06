Amici di Puccini, dal virtuale al reale. In città il raduno del gruppo Facebook

Partiamo dai numeri: 13 anni di attività quotidiana costante, 16.830 membri italiani e stranieri, centinaia di visualizzazioni quotidiane per ciascun post pubblicato: si tratta del gruppo Facebook “Giacomo Puccini, genio italiano”. Creato dal maestro Mattia Peli il 5 maggio 2012, si è distinto per la qualità delle sue pubblicazioni. E quando il web, usato con intelligenza, fa cultura libera, c’è davvero motivo di festeggiare: con un raduno internazionale di alcuni appassionati pucciniani, membri di questo gruppo Facebook dedicato a Puccini più numeroso e longevo del web.

Si comincia il 7 giugno: il primo appuntamento è alla Misericordia di Viareggio alle 17, dove si darà il via alla manifestazione con un concerto interamente dedicato alla musica di Puccini in cui prenderanno vita Manon Lescaut, Tosca, Cio-Cio-San (Butterfly) e Liù, in un viaggio musicale pucciniano tra i pioppi curvati dal vento, la casetta di Cavaradossi e Tosca, il mare di Butterfly, l’alcova di Manon e i monti dell’Est di Turandot.

A dare vita ai personaggi, il “Belcanto italiano duo” formato da due interpreti d’eccezione e una “voce” d’altri tempi: il soprano Astrea Amaduzzi e il pianista Mattia Peli, che si distinguono, a livello internazionale, per aver scelto una linea di esecuzione raffinata, filologica e proprio per questo, appassionata; e la ‘voce illustre’ del pianoforte a coda di Giacomo Puccini.

Tra un brano vocale e l’altro, non mancheranno pagine strumentali di struggente forza e dolcezza evocativa, quali il famosissimo Intermezzo da “Manon Lescaut”, l’Intermezzo da “Madama Butterfly”, il Preludio all’atto III della “Rondine” ed il Coro interno ‘a bocca chiusa’, (finale dell’atto II di “Madama Butterfly”) nella versione per pf. solo, come da spartito pubblicato su ‘Musica e Musicisti’ del 15 agosto 1904. Particolarmente attesa, per il concerto, è la partecipazione straordinaria delle voci bianche Sophia Peli e Gilda Modena che interpreteranno “Là, sui monti dell’Est” dalla “Turandot”, ultima misteriosa e incompiuta opera del Cigno di Lucca.

Il giorno seguente (8 giugno) il raduno si sposterà prima nella magica villa di Puccini a Torre del Lago, e poi a Lucca, nella sua casa natale, sede ora del “Puccini Museum”. Il concerto è aperto anche a chi non prende parte al raduno, ma è consigliabile prenotare per assicurarsi in tempo i posti disponibili. Ingresso al concerto con offerta libera.