Il ritorno di Sea Cloud. La nave giunta in rada

Tornano in rada le splendide navi da crociera di lusso gestite dall’agenzia Vannucci di Viareggio, che compie duecento anni di attività con a capo sempre la stessa famiglia. Ieri è arrivata la "Sea Cloud", i cui selezionatissimi ospiti hanno speso una quota base di oltre seimila euro, per una crociera che, dal 26 maggio scorso al 4 giugno, da Marsiglia li sbarcherà a Monte Carlo con tappe intermedie italiane. E tra le tappe ci sono Viareggio, dove i croceristi della Sea Cloud hanno fatto shopping nei negozi della Passeggiata, Lucca e infine le rinomate cantine di Bolgheri. Tutto questo grazie anche alla collaborazione avuta negli anni scorsi con l’assessore al Turismo Alessandro Meciani, oltre che con le autorità doganali e la Capitaneria di porto. "La nave toccherà Viareggio sei volte quest’anno, mentre per il 2026 stiamo già concordando il calendario – ha detto Paolo Vannucci – e con la Sea Cloud arriveranno in città due nuove compagnie di lusso, Four Season Yachts e Aman Cruise, che vareranno tra poco nuove navi per crociere di altissima gamma".

È anche questo un modo significativo per elevare la qualità dell’ospitalità viareggina. I croceristi sono sbarcati dai tender della nave (che staziona alla fonda a un miglio davanti a piazza Mazzini) lungo il Burlamacca, prima della passerella, e sono stati accolti dal personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e della Guardia Costiera. La bellezza senza tempo della Sea Cloud è tutta nei suoi dettagli: tre alberi per 3mila metri quadrati di vele, lunghezza fuori tutto 109 metri, fu costruita nel 1931 in Germania dove si trova tutt’oggi la società armatrice. Davvero uno spettacolo di nave da crociera.

Walter Strata