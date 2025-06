L’Augustus premiato . Best beach club

L’Augustus Hotel & Resort ha conquistato il San Greg Award – Best Design Beach Club Toscana 2025, prestigioso riconoscimento assegnato dalla guida Italian Beach Club, a cura di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi. La cerimonia di premiazione si è svolta con un evento esclusivo all’Augustus Beach Club, alla presenza dei curatori della guida e di un selezionato gruppo di ospiti. In questa occasione, è stata consegnata una targa celebrativa. Italian Beach Club è un autorevole sito di riferimento per il mondo balneare italiano, fondato e diretto da Andrea Guolo. Nato dall’omonimo volume “Guida ai migliori beach club d’Italia”, che presenta una selezione di 225 stabilimenti d’eccellenza, il progetto prosegue oggi online con contenuti dedicati a lifestyle, leisure e alle migliori esperienze della costa italiana. Augustus Hotel & Resort – di proprietà della famiglia Maschietto – accoglie con grande soddisfazione questo riconoscimento che premia l’eccellenza dei servizi dell’Augustus Beach Club, una delle location più esclusive di Forte dei Marmi. Lo stabilimento (storicamente la spiaggia tanto amata dagli Agnelli che vi accedevano direttamente dal sottopasso della propria abitazione) offre 74 tende deluxe, 26 cabine private – alcune dotate di doccia – e l’accesso esclusivo alla piscina riscaldata, garantendo agli ospiti un’esperienza di comfort e raffinatezza senza pari.