Prende forma il sogno europeo di Badii e Sicignano. Le due atlete della Motto convocate in azzurro

Il sogno europeo di Chiara Badii e Sofia Sicignano prende forma a Tallinn. È nella capitale dell’Estonia che le due ginnaste della Raffaello Motto andranno a caccia di una medaglia con la squadra italiana nella rassegna continentale di ritmica, in programma fino a domenica. Sono state infatti entrambe confermate nel sestetto che si è messo al collo un oro, un argento e un bronzo alla recente European Cup di Baku. La nuova allenatrice, Mariela Pashalieva, insieme alle tecniche Irina Roudaia e Valeria Carnali, ha rinnovato la fiducia alle due atlete della società viareggina, che nei primi appuntamenti del 2025 sulla scena internazionale hanno ben figurato, con esercizi e risultati che in prospettiva lasciano ben sperare: fanno entrambe parte di una formazione completamente rinnovata (con loro ci sono anche le aviere dell’Aeronautica Militare Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani), in apertura del quadriennio che porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Per tutt’e due le campionesse della Motto si tratta della prima partecipazione a un campionato europeo Senior: Badii aveva già disputato la rassegna riservata alle Junior nel 2021, sfiorando il podio.

La squadra nazionale Senior azzurra sarà impegnata sabato alle 17 nel concorso All-Around, mentre domenica sarà la volta delle finali dei 5 nastri (16.10) e dell’esercizio misto 3 palle-2 cerchi (17.15). Il team italiano proporrà performance sui due minuti e mezzo di durata, al ritmo di “Saltarello” di Enrico Melozzi con i 5 nastri e sulle note del mix Trouble/Tutti i Frutti di Elvis Presley per l’esercizio con tre palle e due cerchi.