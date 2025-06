L’intesa tra Asl e Comune. Sosta gratis in tutta la città per i sanitari a domicilio

Non dovranno più frugarsi nelle tasche, cercare gli spiccioli e poi il parcometro per parcheggiare l’auto e raggiungere i pazienti. O fare la corse per non sforare il quarto d’ora gratuito, mezz’ora al massimo, rischiando di doversi accollare la multa. Gli operatori sanitari dell’Asl Toscana Nord Ovest impegnati nel servizio domiciliare, grazie all’intesa tra il Comune di Viareggio e la Zona distretto, saranno esentati dal pagamento della sosta negli stalli blu in tutta la città.

Un provvedimento fortemente voluto dal sindacato Fials, che ha lavorato fianco a fianco con la dirigenza della zonale per risolvere una criticità vissuta ogni giorno dai sanitari impegnati nella cura sul territorio. E Viareggio è il primo comune della Versilia ad introdurre questa misura che rappresenta un concreto sostegno agli operatori che prestano quotidianamente assistenza a domicilio a persone fragili, anziani e pazienti cronici.

Grazie a questa soluzione, fin dai prossimi giorni, gli operatori potranno sostare gratuitamente

negli stalli blu presenti su tutto il territorio comunale, durante le ore di servizio, esponendo un apposito contrassegno identificativo fornito dall’Asl da esporre sulle auto aziendali e che identifica che tali mezzi sono in quel momento in attività domiciliare. Il Comune da parte sua potrà effettuare controlli a campione per verificare il corretto utilizzo dei permessi e garantire il rispetto delle regole.

Fondamentale è stato l’intervento del sindaco Giorgio Del Ghingaro, "che – spiega il Fials – ha voluto dare una risposta immediata, sottolineando l’importanza di garantire condizioni di lavoro adeguate a chi offre un servizio pubblico così essenziale". Soddisfazione viene espressa anche dal segretario provinciale del sindacato, Daniele Soddu, che pensa ad allargare il provvedimento. "Questo è un sicuramente un primo passo importante e ringraziamo il Comune di Viareggio per la sensibilità dimostrata. Adesso – anticipa il sindacalista – chiederemo a tutti i Comuni della Versilia l’attivazione di protocolli d’intesa simili, affinché il diritto al lavoro in condizioni dignitose sia garantito a tutto il personale in servizio domiciliare su tutti i territori comunali. L’intesa – conclude Soddu – rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione Istituzionale e sindacale, che mette al centro il valore del lavoro ed il benessere dei cittadini".