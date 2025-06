Danza e cuore. Viola e Andrea finalisti a Milano

Lunedì 9 il Teatro Manzoni di Milano ospita il gala di chiusura della XVI edizione del premio Mab, il premio di danza classica intitolato a Maria Antonietta Berlusconi. Questo anno la finale parla viareggino, perché tra i nove finalisti italiani sono arrivati anche due ballerini viareggini selezionati grazie a un video che ha partecipato alle selezioni in cui si sono esibiti da solisti. Il sogno di calcare il palcoscenico milanese è diventato realtà per Viola Panconi, 12 anni, e per Andrea Muzzi, 15 anni (nella foto con le mamme e con la loro maestra) entrambi allievi della scuola viareggina DanzArte che ha il volto di Annalisa Lombardi che dirige la scuola di danza classica e moderna, due sedi al Marco Polo e in centro, da 19 anni. Un traguardo per la scuola di danza, che approda nel capoluogo lombardo ad una competizione di alto livello nazionale e internazionale perchè in finale sono arrivati anche ballerini da altre nazioni. "Siamo felici e in questa settimana che ci separa dell’esibizione sul palco del Manzoni ci impegneremo per essere all’altezza della finale", racconta Annalisa Lombardi con lo sguardo orgoglioso verso i suoi allievi, Viola che si è classificata nella categoria Primavera, e Andrea che si classificato nella categoria Juniores. Viola e Andrea non stanno più nella pelle, per entrambi la danza è una passione che sperano diventi anche la loro professione. Un sogno nel quale sono affiancati dai genitori e dai fratelli più grandi. E lunedì 9 tutti a Milano per la finale. La scuola resterà chiusa perché il sogno di Viola e Andrea è diventato realtà grazie al raggiungimento della finale. E vivere un sogno è già il più bel premio.

Maria Nudi