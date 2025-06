Carriera nell’immobiliare. Crescono gli iscritti a Fimaa

Sono sempre di più i versiliesi che scelgono di intraprendere una carriera nel mondo dell’immobiliare. È quanto emerge da un report di Fimaa per le province di Lucca e Massa Carrara: la federazione dei mediatori e agenti d’affari affiliata a Confcommercio, sindacato di categoria leader da anni in tutta la provincia nel settore, che annovera fra i propri associati oltre l’80 per cento degli iscritti al ruolo, nei primi mesi del 2025 ha già registrato circa 50 nuovi iscritti, la maggior parte dei quali a Viareggio e in Versilia.

Un motivo di soddisfazione per il presidente interprovinciale Alessandro Gabriele, che rivendica con orgoglio l’operato della federazione sul territorio, elogiando la qualità elevata di una categoria, quella degli agenti, che rappresenta un fiore all’occhiello per il mondo Confcommercio. "Da anni portiamo avanti una politica di sostegno e vicinanza ai nostri associati – spiega – che vediamo premiata grazie alla costante crescita di nuovi iscritti. Un’azione concreta, la nostra, che vede il suo punto qualificante nella formazione continua, in grado di fornire ulteriori strumenti a una categoria già di per sé contraddistinta da eccellenti standard di professionalità e competenze, che permettono ai nostri agenti immobiliari di rispondere a tutte le esigenze dei loro clienti, avvalendosi anche di professionisti esterni di comprovata competenza. Ecco perché aziende e privati possono affidarsi ciecamente a loro, sapendo di poter trovare le risposte di cui necessitano".

Per quanto riguarda la formazione, "quella di Fimaa è fatta di webinar con cadenza a volte anche bimensile, realizzati in collaborazione con Fimaa Italia, sui temi di più stretta attualità per una professione complessa e articolata come quella dell’agente immobiliare – prosegue Gabiele –; a questi seminari online si aggiungono gli incontri in presenza, organizzati direttamente dalla nostra federazione provinciale, che si svolgono periodicamente a Lucca e Viareggio con la partecipazione di autorevoli esperti. Per restare all’attualità, lo scorso 25 marzo si è svolto un partecipatissimo incontro condotto dalla nostra consulente legale Federica Bianchi, che ha messo al centro della giornata la salvaguardia legale degli agenti immobiliari e gli strumenti normativi di cui essi necessitano per tutelare quella che è la loro professione".