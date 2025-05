Passi a mare vicino alla Capannina. Dovranno rimanere chiusi la notte

Chiusi di notte, anche quest’anno, i due passi a mare a lato della Capannina "al fine di evitare fenomeni di danneggiamento alle attrezzature balneari, problematiche igienico -sanitarie, pericoli per la privata e pubblica incolumità, nonché per la pubblica sicurezza". E’ quanto prevede l’ordinanza del sindaco che impone la chiusura temporanea notturna – a partire da ieri e fino al 30 settembre – mediante apposizione di “barriere antiintrusione” (cancello, transennatura, sbarra) del tracciato di accesso al mare di fianco ai bagni Graziella e Dalmazia che confinano con il locale. L’interdizione sarà esclusivamente nella fascia oraria compresa dalle 22 alle 7. Un provvedimento scaturito dal fatto che "si sono verificati fenomeni di vandalismo presso gli stabilimenti balneari confinanti con i varchi pubblici limitrofi a locali di intrattenimento e dato atto che La Capannina di Franceschi è il più noto e frequentato locale notturno del litorale di Forte dei Marmi e che nelle vicinanze vi sono consistenti assembramenti di persone che spesso si spostano sulla spiaggia adiacente il locale rendendo possibile il verificarsi di situazioni criminogene di vario tipo (ubriachezza molesta, danneggiamenti, risse, finanche ad arrivare a fenomeni di spaccio di stupefacenti) favorite dalla carenza di illuminazione e controllo sull’area retrostante il locale". L’ordinanza rimarca poi che "tale fenomeno è più evidente nelle zone limitrofe ai pubblici locali ed è favorito

dalla presenza dei varchi pubblici".

I concessionari degli stabilimenti Graziella, Dalmazia e della Capannina dovranno osservare alcuni obblighi: apporre le barriere e provvedere alla chiusura e apertura nel rispetto degli orari stabiliti; posizionare sul varco pubblico cartellonistica riportante in italiano ed inglese l’orario di chiusura e l’indicazione del passo aperto più vicino; aprire le barriere su richiesta della polizia municipale, delle forze dell’ordine o di incaricati di soccorso e dell’amministrazione finanziaria; provvedere alla custodia delle chiavi in loro possesso in maniera tale da consentire l’immediata apertura dei varchi in caso di necessità, garantendo una pronta reperibilità

e consegnare copia delle chiavi a forze dell’ordine, Misericordia e Croce Verde.

