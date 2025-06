"Amico museo". Le visite guidate per la cultura

Un appuntamento che, annualmente, apre le porte dei musei regionali e riflette sul valore, e l’importanza della valorizzazione, del patrimonio culturale che rappresentano e promuovono. È "Amico Museo. Aria di primavera nei musei toscani", con un programma di centinaia diverse accomunate da un’unica passione, che è quella di restituire l’arte alla comunità con proposte che stimolino la curiosità del visitatore, scoprendo ed emozionandosi. E, tra i tanti musei che, oggi, in occasione della giornata regionale, saranno aperti, con visite gratuite e guidate, ci saranno anche quelli di Viareggio e Pietrasanta.

Il Museo dei Bozzetti di Pietrasanta, nella sezione di Palazzo Panichi, accoglierà alle 16, 17 e 18, piccoli e grandi visitatori attraverso percorsi guidati e gratuiti per approfondire il significato e la storia dei bozzetti esposti, con particolare attenzione alla valorizzazione del nuovo percorso museale che, in accordo con le linee guida di Icom, tratta i temi della sostenibilità, dell’inclusione e della resilienza. Nell’occasione sarà organizzato anche una "Caccia al bozzetto", con indovinelli in rima per stimolare la curiosità e l’esplorazione dei bambini. Così come ai bam,bini sarà destinato il laboratorio “Piccolo ma prezioso: il gioiello preistorico“ che si terrà al Museo Archeologico Blanc di Viareggio, aperto, dalle 17 alle 18, insieme alla Gamc.

Le visite guidate sono gratuite, con prenotazione al numero 0584/581118 per Viareggio e 0584/795500 per Pietrasanta.