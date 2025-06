Dimissioni tra i revisori: "Del Soldato se ne vada"

"Cercasi urgentemente per il comune di Massarosa collegio dei revisori profondamente convinto che la matematica sia un’opinione e che i documenti da allegare ai bilanci siano foglietti". L’opposizione unita e compatta torna a battere sul tema dei revisori dopo le recenti dimissioni in seno al collegio.

"Evidentemente sono queste le caratteristiche che servono – dichiarano i consiglieri comunali Marzia Lucchesi, Pietro Bertolaccini, Alberto Coluccini, Michela Dell’Innocenti, Nicola Morelli e Pietro Cima –; quattro sindaci revisori dimessisi in meno di un anno e un presidente del collegio decaduto in seguito a tali dimissioni, la dice lunga sulla reale situazione economica e gestionale dell’ente. L’amministrazione continua a negare che ci sia stato il dissesto e continua a sbandierare milioni di euro di avanzo attivo ignorando la mole di debiti a cui il nostro Comune deve ancora far fronte".

"Dopo aver approvato un documento di uscita dal dissesto privo del parere tecnico del dirigente e che evitava di rispondere a quanto richiesto da Roma, dopo aver perso un ricorso proprio sul suo primo bilancio per mancanza di documenti essenziali, dopo aver visto sparire dalle casse pubbliche 120mila euro, dopo le dimissioni a ripetizione di ben quattro sindaci revisori, dopo quattro anni di un’amministrazione che non ha concluso nulla – continuano – ci chiediamo cosa debba ancora accadere affinché la sindaca Barsotti apra gli occhi, pensi quanto meno a un rimpasto della sua giunta e chieda all’assessore al bilancio, Del Soldato, di fare un passo indietro, visti i risultati deleteri su tutti i fronti".