Banda dei bancomat scatenata, due assalti nella notte

Viareggio (Lucca), 1 giugno 2025 – Banda dei bancomat scatenata tra Viareggio e la Versilia.

I banditi – si tratta di un gruppo probabilmente di cinque persone –sono entrati in azione prima a Querceta, all’agenzia del Banco Bpm di piazza Matteotti. Intorno alle 4,15 hanno fatto saltare il bancomat per poi scappare su un’Audi scura.

La notte dei banditi non era finita lì: alle 4,40 è stata la filiale della Cassa di risparmio di Lucca in via Garibaldi a Viareggio a diventare preda dell’assalto. Il boato ha svegliato i residenti: era stata l’esplosione del gas usato per far saltare lo sportello a provocare il botto. I malviventi sono scappati a bordo sempre di un’Audi di colore scuro con un bottino ancora da quantificare, ma ingente.

I precedenti

Numerosi i precedenti in zona. Un mese fa, il venerdì di Pasqua, un altro doppio colpo andò in scena in Versilia: prima al Banco Bpm di viale Cristoforo Colombo, a Lido di Camaiore, un’ora dopo alla filiale dello stesso gruppo sulla Sarzanese, a Capezzano Pianore. Sempre alla vigilia di giorni di festa, quando i bancomat sono ben riforniti per far fronte alle richieste (lunedì 2 sarà festa e le banche chiuse).

E che dire del colpo di fine novembre 2024 al Credit Agricole nella zona del mercato centrale, all’angolo tra via Battisti e via Zanardelli? Anche in quel caso fu usato l’esplosivo. Insomma, Viareggio e dintorni sembrano proprio fare gola ai predatori degli sportelli Atm.

Da registrare un’altra singolare coincidenza: nella notte tra venerdì e sabato un bancomat è stato fatto saltare alla filiale del Credito cooperativo Alta Toscana a Montemurlo, in provincia di Prato. L’auto usata? Sempre un’Audi. Da capire se si tratti dello stesso veicolo utilizzato per i colpi a Viareggio e in Versilia.