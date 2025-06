Fiera, il weekend più lungo con gli antiquari fino a lunedì 2 giugno

Arezzo, 1 giugno 2025 – La Fiera Antiquaria compie 57 anni e per l’occasione si regala un lungo weekend di festeggiamenti che andrà eccezionalmente avanti fino a lunedì 2 giugno. Un’edizione straordinaria su tre giorni partita ieri tra eleganza e stile e il ritorno tra le altre cose dei dandy Days. Ma la manifestazione che dal 1968 ogni mese in Piazza Grande e nelle vie del centro storico offre ad appassionati e addetti ai lavori il meglio di antiquariato e modernariato grazie a centinaia di espositori tra oggetti d’arte, mobili, gioielli, libri e ogni tipo di collezionismo, ha in serbo molto di più. Ricchissimo il calendario della tre giorni con tanti eventi collaterali all’insegna dell’arte, della musica, della bellezza. Dopo un lavoro di restauro, riapre il Piccolo Corridoio Vasariano che nei giorni della Fiera Antiquaria sarà visitabile nell'ambito di un inedito itinerario incentrato sulle bellezze di Piazza Grande. Il percorso comprenderà anche il Museo dell'Oro e le sale del Palazzo di Fraternita con la Casa della Musica. Partenza dall'infopoint delle Logge Vasari. Il prezzo della visita sarà di 10 euro con prenotazione obbligatoria. Il titolo di accesso garantirà anche l'ingresso gratuito a Casa Petrarca e al Museo della Giostra in Piazza Libertà. L'itinerario sarà prenotabile online sul portale Discover Arezzo con partenze alle 11, alle 12, alle 15, 16 e 17 di tutti e tre i giorni. Al punto informazioni delle Logge Vasari, sarà allestita una particolare esposizione della nuova linea Sarcastic Collage, con creazioni originali ispirate al patrimonio artistico aretino. Durante la tre giorni, dalle 10 alle 19, nel Chiostro della Biblioteca di Arezzo sarà possibile ammirare gli “Urban Sketchers”, un gruppo di artisti internazionali pronto a immortalare scorci della città con taccuini e acquerelli. Contemporaneamente, gli stessi spazi ospiteranno la mostra del collettivo “Cenacolo degli Artisti” che accoglierà laboratori per bambini con dimostrazioni dal vivo di sketching urbano. Non Oggi dalle 16 appuntamento con la sfilata dei Musici della Giostra del Saracino che attraverseranno le vie del centro storico mentre domani alle 11 saranno gli Sbandieratori della Giostra del Saracino a dare spettacolo. Sempre domani dalle 9.30 alle 12.30 il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna propone una particolare visita – ad ingresso gratuito - dal titolo “Un tuffo nel Rinascimento: L'Arte e i Segreti di una Pittrice del XV Secolo”. Sarà possibile fare un viaggio indietro nel tempo, fino al XV secolo, quando i capolavori che adornano le sale del Museo prendevano vita. Il pubblico incontrerà una pittrice inglese che racconterà il lavoro delle donne artiste del primo Rinascimento. Nella Fortezza Medicea invece, a cura della Fondazione Guido d’Arezzo, sarà allestita un’estemporanea di pittura organizzata da Mariangela Baldi. La giornata di oggi si aprirà alle 12 con il consueto "Concerto Musicale del Mezzogiorno" organizzato dalla Fraternita dei Laici dalle finestre e sulla Terrazza del Palazzo che affacciano su Piazza Grande con la partecipazione della Filarmonica "Guido Monaco" di Arezzo e si chiuderà con tre spettacoli nel Chiostro della Biblioteca: qui l’Orchestra a plettro Città di Arezzo eseguirà opere anni ‘30 e ’40; quindi i Tortaia Friend’s saranno protagonisti di uno spettacolo di cabaret e infine gli Angel’s Pop Core eseguiranno canzoni swing e pop. Il 2 giugno invece dalle 16 alle 18 il Trio Belle Époque accompagnerà i visitatori in un viaggio musicale nel tempo. Mentre nel tardo pomeriggio sul sagrato della Cattedrale avrà luogo un défilé ispirato a Oscar Wilde, evento clou del raduno Dandy Days. L’edizione speciale della Fiera di giugno infatti ospiterà la nona edizione di “Dandy Days”, il raduno dei Dandy italiani che per tre giorni animeranno le strade della città con esposizioni, conferenze, défilé di auto d’epoca e la mostra di biciclette storiche “R.S.C. Elegance Bicycles”. “La Fiera Antiquaria– commenta l’assessore al turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour, Simone Chierici – è uno degli appuntamenti più amati e frequentati di Arezzo. Eleganza, stile, bellezza sono il filo conduttore di un fitto calendario di eventi collaterali che, in occasione di questa edizione speciale, contribuiranno ad aumentare il clima di festa e rendere ancora più spettacolare la nostra città. Una tre giorni da non perdere, che speriamo sappia rendere indimenticabile il soggiorno di chi sceglie di venirci a visitare”