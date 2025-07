Sostegno alle famiglie Valdera, l'Unione finanzia l'abbattimento delle rette nido

Pontedera, 17 luglio 2025 - Un sostegno importante e significativo alle famiglie arriva nuovamente dall’Unione Valdera. A beneficiarne possono essere stavolta quei nuclei familiari che nell’anno educativo hanno sostenuto spese per il nido dei figli, ma non sono riusciti ad usufruire del contributo Nidi Gratis. L’Unione Valdera ha infatti destinato parte delle risorse assegnate all’ente, relative al finanziamento regionale “FSE+ 2021/2027- Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità per l’anno educativo 2024-2025”, all'abbattimento delle rette per la frequenza dei servizi educativi pubblici e privati accreditati ubicati sul territorio dell'Unione Valdera per gli utenti con attestazione Isee tra 35.000,01 euro e 50 mila euro (rilasciata nel 2024), residenti in Toscana. Questo intervento ha lo scopo di sostenere anche le famiglie degli utenti che non usufruiscono del contributo regionale Nidi Gratis, incentivando il più possibile la frequenza dei nidi d'infanzia come opportunità di crescita e sviluppo per tutti i bambini indistintamente. Dal 17 luglio al 4 agosto sarà possibile presentare domanda di contributo ai servizi educativi dell’Unione Valdera via pec all'Unione Valdera all’indirizzo [email protected] o consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Valdera con sede in Via Brigate Partigiane, 4 (Pontedera) o agli uffici servizi educativi dei Comuni facenti parte dell’Unione Valdera. Il modulo di domanda e l’avviso dell’Unione Valdera sono pubblicati sul sito istituzionale. Nel mese di settembre sarà pubblicato l’elenco dei beneficiari e successivamente saranno erogati i contributi secondo le modalità previste nel bando.