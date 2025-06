Forte dei Marmi, ecco il gelato griffato. Louis Vuitton rilancia col chiosco fashion food

Forte dei Marmi, 1 giugno 2025 – Arriva il gelato...griffato. Non solo abiti e accessori di lusso, la maison francese Louis Vuitton apre la sua prima gelateria artigianale, a Forte dei Marmi nella piazza del mercato, proprio di fronte alla boutique che ospita le collezioni della griffe. Si tratta di un chiosco (a destinazione di somministrazione dato che prima c’era il cocomeraio), che sarà aperto da giugno a settembre, pensato con un’estetica vintage: è dipinto di verde ed è decorato con i fiori del celebre motivo monogram della maison.

E anche il gelato è griffato: coppette, vaschette, tovagliolini e shopping bag sono tutti personalizzati con un pattern appositamente creato per la gelateria. In più, ogni cono è decorato con cialde rotonde che ricordano dei fiori. Dieci gusti tradizionali e due inediti, dai nomi molto familiari per gli amici del brand.

Il primo, al latte portoghese variegato mandarino, prende il nome della simpatica mascotte di casa: Vivienne, la bambola da collezione della maison. Il secondo, invece, è dedicato a Gaston, figura chiave della storia del brand: un zuccotto con pan di spagna, croccantino e gocce di cioccolato fondente.