L’eurodeputato Tarquinio: "Intollerabile lo sterminio compiuto in Palestina"

L’eurodeputato Marco Tarquinio proprio dal Parco nazionale della Pace si è schierato nuovamente contro il riarmo dell’Europa. "Noi tutti siamo la Repubblica, la sua gente, la sua articolazione comunitaria – ha detto nella sua orazione – e ripudiamo la guerra". Parola d’ordine quindi è la "diplomazia" a cui non rinunciare e "lasciarla diventare il campo delle mediazioni, delle azioni e dei calcoli di satrapi, autocrati o aspiranti tali. Quattro nomi per tutti: il presidente russo Putin, il premier israeliano Netanyahu, il presidente turco Erdogan e il vecchio-nuovo signore della Casa Bianca Trump". Tarquinio ha concluso parlando di Gaza: "La violenza inenarrabile scatenata dal quel governo contro la popolazione palestinese di Gaza, ma anche della Cisgiordania sempre illegalmente occupata, nonostante le persino ostentate violazioni del diritto internazionale e dei più elementari princìpi di umanità. La caccia in stile nazista agli ebrei condotta il 7 ottobre dai miliziani di Hamas, gli assassini, gli stupri e le prese in ostaggio restano un crimine orribile. E’ da più di 600 giorni che assistiamo all’intollerabile disumanità della pulizia etnica e dello sterminio con armi, sete, fame e malattie nelle terre palestinesi".