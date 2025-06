L’inaugurazione di Masseria Gianna: "Volevo uno spazio di allegria"

"Ho sempre avuto il sogno di avere uno spazio di grande allegria, da condividere con amici che ballano e cantano. E stasera ce l’ho fatta". Commossa, Gianna Manni con queste parole ha presentato la nuova Masseria Gianna, il country resort che ha realizzato in via Cugnia e che ha salutato con un party concentrato nell’area spettacoli annessa alla struttura. Con lei le figlie Roberta, Nicole e Carol e tanti amici del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della moda, dell’arte e dell’imprenditoria che hanno condiviso una serata decisamente originale, tra tordelli e lasagne serviti da don Roberto e i volontari del Gruppo per servire, conditi dalla musica dell’orchestra capitanata dal maestro Franco Bagutti (che ogni venerdì sarà protagonista di aperitivi con note). Non sono mancati Carlo Conti, Giorgio Panariello, Ornella Vanoni, Alessandro Sallusti con la moglie Patrizia Groppelli, Paolo Brosio ma anche gli imprenditori Stefano Nesti, Fulvio Codecasa, Gianpiero Samori con la moglie Monica, Alessandro Peruzzo, per poi spaziare tra i giovani dal piglio modaiolo della ’Milano da bere’, Mister Italia on the web Jacopo Sabinos (che concorrerà per Mister Universo) e qualche nome della politica locale. L’atmosfera è stata volutamente disinvolta, tra signore in paillettes e altre in jeans, in una miscellanea di incontri e connessioni che ha favorito vibrazioni di amicizia. A ricevere riconoscimenti sul palco non sono stati i nomi di grande richiamo, bensì le persone che hanno accompagnato Gianna Manni nel cammino della vita, amiche o professionisti che hanno sostenuto il suo progetto imprenditoriale. Suggellato dal taglio della scenografica maxi torta di frutta presentata sulle romantiche note di Morricone.

Francesca Navari