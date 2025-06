No al trasloco della biblioteca. Raccolte quasi 1.400 firme

Quasi 1.400 firme per dire "no" allo spostamento della biblioteca "Carducci", destinata a lasciare la storica sede del Sant’Agostino dopo la decisione della giunta di spostarla all’ex municipio in piazza Matteotti. Di queste, 1.132 sono state raccolte con una petizione on line, mentre altre 252 verranno protocollate in Comune stamani da Marco Giannini (nella foto), noto insegnante nonché promotore della petizione e primo firmatario. Tutto questo alla vigilia della presentazione, in agenda domani alle 11,30 al Sant’Agostino, del progetto del nuovo archivio storico e della biblioteca.

"Non so se qualcuno andrà a protestare – dice Giannini – ma posso dire che queste 252 firme sono state raccolte in soli due mesi. Il motivo è semplice: la biblioteca non è un non-luogo, ma è una dimensione che dà una svolta ai giovani e li fa cambiare. È qui che costruiscono il loro futuro, sono in mezzo all’arte e alla cultura, vista anche la presenza del Museo dei bozzetti, a differenza di tante biblioteche che invece tendono a svuotarsi. Pertanto, citando il filosofo Marc Augé, è un luogo antropologico e identitario che va difeso e promosso. Il rischio è la dispersione di saperi e talenti. Mi piacerebbe venisse anche Adriano Celentano, il quale tempo fa lanciò un appello simile".

d.m.