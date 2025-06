Danni e degrado, spiaggia chiusa

Bagni con porte spaccate, vetri rotti e cumuli di sporcizia. A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi per la prevista consegna della spiaggia comunale di Levante alla società assegnataria del servizio, sono emerse gravi criticità e condizioni di degrado tali da non consentire, allo stato attuale, la presa in carico dell’area e l’attivazione delle attività stagionali. L’amministrazione comunale ha pertanto istituito un audit interno per accertare le motivazioni che hanno determinato tale situazione e ha incaricato gli uffici competenti di condurre verifiche puntuali, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo. Qualora dagli accertamenti emergano elementi riconducibili ad atti di vandalismo, si procederà con denuncia contro ignoti. Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto un incontro tra l’amministrazione ei referenti della società assegnataria, con l’obiettivo di individuare una soluzione che consenta, almeno in via temporanea e in attesa del ripristino delle aree danneggiate, l’avvio del servizio di accoglienza sulla spiaggia comunale di Levante.

In attesa della riapertura, l’amministrazione comunale informa che la spiaggia comunale di Ponente è regolarmente aperta e perfettamente operativa fin dal 1° giugno. "La struttura dispone di ampi spazi e servizi adeguati ed è in grado di accogliere, anche temporaneamente, gli utenti abituali della spiaggia di Levante, assicurando così la continuità dell’accesso ai servizi balneari comunali anche in questa fase transitoria".