Scommessa di Vuitton. E’ il gelato "firmato"

Nel paese delle grandi firme, pure il gelato avrà un sapore tutto fashion. Secondo indiscrezioni infatti Louis Vuitton avrebbe scelto proprio Forte dei Marmi per lanciare il proprio gelato decisamente glamour: la maison infatti ha rilevato i due chioschi presenti davanti alla boutique con destinazione già scritta nel regolamento del Comune. Il posteggio fuori mercato occupato in passato da una rivendita di accessori sarà vetrina per borse e altri articoli del gruppo Arnauld mentre l’adiacente, che da maggio a ottobre ospitava il cocomeraio, dovrà mantenere la destinazione di vendita di generi alimentari. Ecco che l’azienda di moda sarebbe intenzionata a proporre per l’estate un gelato dal logo inconfondibile.

La scommessa nel settore food da parte di Louis Vuitton del resto non è cosa nuova: a Milano, nell’ottocentesco Palazzetto Taverna Radice Fossati in via Montenapoleone, ecco il primo ristorante firmato dalla maison in Italia, senza contare il fatto che il megagruppo di monsieur Arnauld possiede la storica pasticceria milanese Cova, considerata la rivale di Marchesi, che invece è del gruppo Prada che ha rilevato il caffè Principe. Si preannuncia dunque una novità non da poco sul fronte del gusto, dopo che anche Flavio Briatore lo scorso anno è sbarcato in paese con il suo Crazy Pizza con cui ha decisamente diversificato la proposta business.

Fra.Na.