Benetti vara il "Fortitude". Il Class 44 metri una vera perla. Il valore è intorno ai 25 milioni

Spettacolare come sempre il varo dallo scivolo del cantiere Benetti in darsena Italia. Molti gli spettatori sulle banchine, in attesa, sotto il sole, che il Class 44 metri "Fortitude" scendesse dallo scalo per poi arrestarsi a contatto con l’acqua e, comunque sotto controllo da parte dei tecnici specializzati. Il rispetto della tradizione fa parte della storia del cantiere, che è già oltre la prestigiosa soglia dei 150 anni. Un varo più classico di così non esiste, e si rifà a una delle tradizioni nautiche più antiche. Benetti da sempre tramanda questa usanza grazie allo storico scalo inclinato a 8 gradi e di 56 metri di lunghezza, uno dei pochi sempre operativo in tutta Europa. Applausi a scena aperta ai protagonisti e agli ospiti, nonché all’armatore inglese Charles che, con la moglie Sandy, aveva avuto qualche anno fa un altro Benetti, un "Fast 140". Come sempre avviene, anche in questo caso il proprietario ha ringraziato il cantiere per il grande risultato ottenuto. La splendida "barca", seconda di una serie di quattro, avrà probabilmente un’estensione di produzione nei prossimi anni consolidando così la leadership Benetti per questa categoria. La nave da diporto (secondo la classificazione ufficiale) ha queste caratteristiche: lunghezza 44,06 metri; materiale di costruzione Grp – fibra di carbonio. Ha poi un dislocamento di 340 tonnellate, può navigare per 4.100 miglia (6.500 km) a 11 nodi (20 km.ora). Inoltre ha quattro cabine e una suite armatoriale, nove persone di equipaggio. È il più grande in vetroresina prodotto dall’azienda, con i design interni e esterni curati dall’architetto Giorgio Maria Cassetta che ha definito "solare" lo yacht, dove prevale il marmo ma anche nei particolari stessi che riflettono i gusti dell’armatore, ovviamente molto soddisfatto del suo nuovo gioiello made in Viareggio. Da indiscrezioni sembra che il valore della "barca" oscilli intorno ai 25 milioni di euro (circa 21 milioni di sterline).

Il varo di "Fortitude" si inserisce pienamente nella capacità delle vendite di navi simili. "Il brand Benetti resta leader italiano ed internazionale per yacht di questa categoria – ha detto il direttore generale Massimo Casoni – e tutta la sua potenzialità è espressa a livello globale, con un focus particolare sull’Asia e sul Medio Oriente che sono i mercati del futuro. Abbiamo dealer molto bene introdotti in quelle aree destinate a diventare complessivamente le numero uno anche nel nostro settore. Così come gli Stati Uniti che restano a tutt’oggi il Paese primo per vendite e dove al momento le discussioni sui dazi non ci pongono problemi".

"Tra l’altro – prosegue Casoni – veniamo da un periodo ricco di soddisfazioni anche nell’acciaio, dove abbiamo il segmento dai 67 agli 85 metri prodotti nel grande cantiere di Livorno che si colloca primo in Europa e tra i migliori al mondo come aree coperte e scoperte, e come attrezzature tecniche e servizi". Al varo di "Fortitude" era presente il vice sindaco Valter Alberici. "Con emozione – dice – la città partecipa a questo evento, simbolo del lavoro appassionato di moltissime persone che realizzano eccellenze come questo yacht che porterà il nome di Benetti e di Viareggio in giro per il mondo. Così come gli artigiani la cui maestria è nota ovunque e che hanno partecipato alla realizzazione. Buon vento!". La comandante della Capitaneria di porto, Silvia Brini, ha evidenziato l’impegno del suo ente nel seguire tutte le fasi procedurali della costruzione, nell’essere sempre parte attiva per le esigenze dei cantieri, e di "prestare servizi di assistenza nelle fasi cruciali del varo con la nostra motovedetta pronta ad ogni evenienza. Un momento molto bello e significativo".

"È molto importante per la città – ricorda il segretario dell’Autorità portuale regionale, Massimo Lucchesi – rinnovare le tradizioni dei vari a scivolo che rappresentano un momento significativo nella nostra storia e della Darsena in particolare. I valori di una città come Viareggio si vedono anche in momenti come questi, così ricchi di emozioni positive".

Walter Strata