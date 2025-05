Yacht da sogno, l’Ab 80 varato a Viareggio

Viareggio, 20 maggio 2025 – AB Yachts, marchio di Next Yacht Group, ha festeggiato il 19 maggio la discesa in acqua della quarta unità dello yacht AB 80: un 25,4 metri capace di superare il muro dei 55 nodi e pensata per armatori che amano condurre personalmente il proprio yacht.

Si tratta del primo yacht varato nello storico cantiere di Viareggio, da qualche mese quartier generale del gruppo. I due siti principali sono entrambi in pieno restyling: il quartier generale appunto, dove vengono allestiti gli yacht e sede degli uffici, che ha permesso di triplicare la capacità produttiva, e l’AB Yachts & Maiora Deck Lounge, uno spazio per accogliere clienti e ospitare in acqua fino a 7 unità delle due gamme.

Lo yacht Ab 80 varato il 19 maggio a Viareggio

“AB Yachts sta vivendo una stagione di forte crescita e rinnovamento, che ci vede impegnati – dice Sebastiano Fanizza, Ceo di Next Yacht Group – a consolidare la nostra leadership nel segmento delle imbarcazioni ad alte prestazioni. Ogni traguardo che raggiungiamo riflette la nostra volontà di spingere sempre più avanti i confini di velocità, tecnologia e design, con un occhio attento ai desideri di personalizzazione dei nostri armatori. Oggi più che mai, il nostro obiettivo è offrire esperienze di navigazione senza paragoni, anticipando le aspettative degli armatori di domani e ascoltando con attenzione i desideri di chi sceglie di navigare con noi”.

Un momento felice per il gruppo, reduce dalla partecipazione al Salone Nautico di Venezia con l’AB 100, da due vari nel mese di maggio, dalla consegna della nuova ammiraglia AB 130 e dal prestigioso riconoscimento internazionale ai World Superyacht Awards.