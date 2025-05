A un centimetro da auto, balconi e lampioni: i maghi che ‘guidano’ gli yacht per strada

Viareggio (Lucca), 16 maggio 2025 – Bisogna essere dei veri e propri maghi per riuscire a far rigare diritto un trasporto eccezionale lungo 44 metri, quanto la scocca di uno yacht Benetti passato giovedì sera in via Coppino a Viareggio.

Il passaggio della scocca da via Coppino, a Viareggio

Non è una novità per i viareggini: la scena è abituale eppure sempre spettacolare, quando gli yacht (fatti e finiti oppure in lavorazione, come quest’ultimo caso) passano dalle strade non particolarmente ampie del quartiere al di là del molo ci sono residenti e turisti che non mancano mai di filmare la scena. Perché non è solo la bellezza dello yacht ad affascinare: è la maestria dello spostamento. Succede a inizio e fine stagione, soprattutto, quando si va o si viene dal rimessaggio, oppure mentre nei cantieri si lavora alacremente per dare vita a un nuovo gioiello della nautica viareggina.

Anche nel video che pubblichiamo qui, ripreso dalla pagina facebook di uno degli esercizi commerciali di via Coppino, la trattoria Nostromo, si vede il passaggio a pochi centimetri da auto in sosta, lampioni, balconi delle case, dehors. Sembra quasi impossibile eppure si vedono i bordi quasi sfiorarsi e chi manovra non dà il minimo segno di preoccupazione.

Capacità ed esperienza sono doti fondamentali per riuscire a effettuare queste manovre con poco spazio a disposizione senza fare danni e anche questa volta il transito è andato a buon fine. Appuntamento al prossimo “bestione” dei mari che si concederà per una volta una passeggiata sull’asfalto, sotto gli occhi stupiti dei turisti e meno sorpresi, ma sempre incuriositi, dei residenti viareggini.