Lo yacht da 40 metri di Benetti per le strade di Viareggio

Viareggio, 10 giugno 2024 – Ancora una volta lo spettacolo della Nautica viareggina si può ammirare comodamente seduti nel dehors di un locale o passeggiando per strada con un gelato in una afosa serata estiva.

Lo yacht durante il passaggio in via Coppino a Viareggio

Non è una scena insolita quella che si è vista anche stasera a Viareggio, in darsena, ripresa dalla trattoria Nostromo: in via Coppino passa un maxi yacht, stavolta un Benetti da 40 metri. Il Tamali viene spostato dal manovratore con una maestria che ogni volta lascia stupefatti per la capacità di sfiorare senza danno i balconi, le verande dei locali, passaggi a pochi centimetri che richiedono calma e sangue freddo.