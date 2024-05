L’imponente Mangusta: il maxi yacht da 40 metri passa per la strada a Viareggio

Viareggio, 27 maggio 2024 – Chi frequenta la darsena di Viareggio ha visto spesso passare per le strade, specialmente da via Coppino, imbarcazioni più o meno grandi. Transiti da e per i cantieri navali, soprattutto a inizio e fine stagione. “Però – commentano nella serata di lunedì 27 maggio gli spettatori ammirati – era da un pezzo che non si vedeva un bestione così”.

Lo yacht durante il transito in via Coppino a Viareggio

Un Mangusta 132 E lungo 40 metri e più alto delle case che passa da una normalissima strada cittadina è davvero uno spettacolo. Per chi è abituato e per i turisti che invece lo ammirano per la prima volta. E come sempre desta meraviglia vedere il manovratore che riesce a far passare un gigante del genere a pochi centimetri dalle verande dei locali (come la trattoria Nostromo, che ha postato il video che potete vedere in questo articolo) e dai balconi delle case. Una precisione impressionante e una dimostrazione dell’abilità dei viareggini che lavorano in questo settore.