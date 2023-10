Il super yacht Mangusta sfila per strada, è più alto delle case

Viareggio, 26 ottobre 2023 – Mangusta di una quarantina di metri sfila per la Darsena di Viareggio: no, non è un film dell’orrore, ma uno yacht, un maxi yacht. La scena è quella ormai familiare delle imbarcazioni che vengono trasferite in cantiere a Viareggio, “a cucci” per la stagione invernale o per fare un “tagliando”. E stasera in via Coppino, come si vede nelle immagini girate dal bar trattoria Nostromo, è toccato al Crazy Too passare a un soffio dalle case, ma senza problemi perché chi manovra il tutto ormai ha esperienza da vendere. Veri e propri maghi che riescono a passare a pochi centimetri dai balconi delle case e dai dehors dei locali senza far danno e regalando ai passanti una scena sempre spettacolare, quella del trasporto eccezionale nel cuore di Viareggio.