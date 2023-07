Viareggio, il maxi yacht passa per le strade della Darsena

Viareggio, 20 luglio 2023 - Ancora un maxi yacht per le strade della Darsena a Viareggio, una scena ormai abituale per i residenti e invece sempre sorprendente per i turisti.

Affascinante vedere il manovratore all’opera che riesce a gestire un bestione come questo “Abbentures 2” targato Azimut Benetti, farlo scivolare lungo via Coppino mentre la prua lambisce di pochi centimetri i balconi delle case e i dehors dei locali, come quello del bar trattoria Nostromo che ha realizzato il video che potete vedere qui sopra.

Nonostante le sue diverse decine di metri di lunghezza e circa 13 metri di altezza, più di certe palazzine della zona, lo yacht è partito e arrivato a destinazione senza un graffio e regalando spettacolo al pubblico lungo la strada.