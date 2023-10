Fuori dalla finestra c’è un maxi yacht, il viaggio a un soffio dalle case

Viareggio, 9 ottobre 2023 – Guardi fuori dalla finestra e invece delle barche nella vicina darsena vedi uno yacht a qualche centimetro dal tuo balcone. Una scena che desta sempre sorpresa, anche se da queste parti ormai sono abituati. In via Coppino, piena darsena di Viareggio, è spesso un andirivieni di “bestioni” superlusso che vanno in mare o, come nel caso di questa sera, tornano a riposo per il letargo invernale.

Il passaggio dello yacht in via Coppino

Viaggia verso il rimessaggio, lo “Stella” Sanlorenzo da una quarantina di metri e passa rasente i balcini e i dehors dei locali in questo ottobre che a Viareggio e in Versilia sembra una infinita coda dell’estate. L’obiettivo è quello del bar trattoria Nostromo, che riprende la scena senza più scomporsi: sanno benissimo che chi pilota questi trasferimenti pazzeschi ha un grande sangue freddo e una capacità di guida millimetrica. Tanto che lo yacht – come si vede nelle immagini – sfiora letteralmente la veranda del ristorante.