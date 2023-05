C’è da spostare… un maxi yacht: passa per strada, è più alto delle case

Viareggio, 23 maggio 2023 – Una scena che è ormai usuale ma che non smette mai di sorprendere: via Coppino, nella darsena di Viareggio, viene spesso attraversata da yacht più o meno grandi durante le operazioni di trasporto. E non manca mai l’occhio vigile della trattoria Nostromo, che dal suo dehors riprende la scena, come si vede in questo video. Un maxi yacht, un Sanlorenzo da 38 metri, viene spostato con precisione millimetrica mentre passa per una strada che di solito consente il passaggio di un’auto per ciascun senso di marcia (e senza nemmeno lasciare troppo spazio di manovra). Per riuscire a passare da qui con un bestione del genere bisogna davvero essere maestri di abilità: l’imbarcazione passa tra le case, sfiora balconi e dehors, impressiona perché sovrasta i tetti di molte delle abitazioni. Un vero spettacolo.